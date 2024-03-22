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Ирина Самсонова

Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1808

Дата смерти

08.02.1844

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1808

Отец: Самсон Максимов

Мать: Агафия Прокопиева

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Мария Захарова

Отец ребёнка: Захарий Герасимов

Бракосочетание
29.01.1825

Муж: Захарий Герасимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Елена Захарова

Отец ребёнка: Захарий Герасимов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Александра (Елизавета) Захарова

Отец ребёнка: Захарий Герасимов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.07.1837

Дочь: Марфа Захарова

Отец ребёнка: Захарий Герасимов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.05.1839

Сын: Тимофей Захаров

Отец ребёнка: Захарий Герасимов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.12.1843

Сын: Антоний Захаров

Отец ребёнка: Захарий Герасимов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
08.02.1844
Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной болезни
Рождение ребёнка
01.07.1850

Сын: Филипп (Петров по крёстному)

Отец ребёнка: Захарий Герасимов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
на Юшковском кладбище
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