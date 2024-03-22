Ирина Самсонова
Место рождения
Дата рожденияДо 1808
Дата смерти08.02.1844
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1808
Отец: Самсон Максимов
Мать: Агафия Прокопиева
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Мария Захарова
Отец ребёнка: Захарий Герасимов
Бракосочетание
29.01.1825
Муж: Захарий Герасимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Елена Захарова
Отец ребёнка: Захарий Герасимов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Александра (Елизавета) Захарова
Отец ребёнка: Захарий Герасимов
Рождение ребёнка
03.07.1837
Дочь: Марфа Захарова
Отец ребёнка: Захарий Герасимов
Рождение ребёнка
03.05.1839
Сын: Тимофей Захаров
Отец ребёнка: Захарий Герасимов
Рождение ребёнка
06.12.1843
Сын: Антоний Захаров
Отец ребёнка: Захарий Герасимов
Смерть
08.02.1844
Причина смерти: от натуральной болезни
Рождение ребёнка
01.07.1850
Сын: Филипп (Петров по крёстному)
Отец ребёнка: Захарий Герасимов
Похороны
Неизвестно
на Юшковском кладбище