Самсон Максимов
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смерти07.05.1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Максим Иванов
Мать: Домникия Прокопова
Рождение ребёнка
02.06.1802
Сын: Никифор Самсонов
Мать ребёнка: Агафия Прокопиева
Рождение ребёнка
До 1808
Дочь: Ирина Самсонова
Мать ребёнка: Агафия Прокопиева
Рождение ребёнка
11.07.1809
Сын: Стефан Самсонов
Мать ребёнка: Агафия Прокопиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия Прокопиева
Смерть
07.05.1834