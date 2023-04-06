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Самсон Максимов

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Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

07.05.1834

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Максим Иванов

Мать: Домникия Прокопова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.06.1802

Сын: Никифор Самсонов

Мать ребёнка: Агафия Прокопиева

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1808

Дочь: Ирина Самсонова

Мать ребёнка: Агафия Прокопиева

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.07.1809

Сын: Стефан Самсонов

Мать ребёнка: Агафия Прокопиева

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия Прокопиева

Смерть
07.05.1834
Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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