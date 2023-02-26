Домникия Прокопова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смерти01.04.1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Самсон Максимов
Отец ребёнка: Максим Иванов
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Евфимия Максимова
Отец ребёнка: Максим Иванов
Рождение ребёнка
23.10.1797
Сын: Яков Максимов
Отец ребёнка: Максим Иванов
Рождение ребёнка
31.01.1801
Дочь: Анна Максимова
Отец ребёнка: Максим Иванов
Смерть
01.04.1808