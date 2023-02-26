Домникия Прокопова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДомникия Прокопова

Домникия Прокопова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

01.04.1808

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Самсон Максимов

Отец ребёнка: Максим Иванов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Евфимия Максимова

Отец ребёнка: Максим Иванов

Рождение ребёнка
23.10.1797

Сын: Яков Максимов

Отец ребёнка: Максим Иванов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.01.1801

Дочь: Анна Максимова

Отец ребёнка: Максим Иванов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
01.04.1808
Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close