Юрченкова Федора Стефанова
Место рожденияд.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Стефан Емельянов
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.10.1874
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1876
Сын: Юрченков Илья Ильин
Отец ребёнка: Юрченков Илья Дмитриев
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Анастасия Ильина
Отец ребёнка: Юрченков Илья Дмитриев
Рождение ребёнка
31.12.1881
Дочь: Татьяна Ильина
Отец ребёнка: Юрченков Илья Дмитриев
д.Холмы
Рождение ребёнка
22.12.1884
Дочь: Анисия Ильина
Отец ребёнка: Юрченков Илья Дмитриев
Рождение ребёнка
30.06.1890
Сын: Юрченков Дамиан (Демьян Ильич)
Отец ребёнка: Юрченков Илья Дмитриев
Рождение ребёнка
20.12.1892
Сын: Юрченков Даниил ст
Отец ребёнка: Юрченков Илья Дмитриев
Рождение ребёнка
20.12.1892
Дочь: Анастасия Ильина
Отец ребёнка: Юрченков Илья Дмитриев
Рождение ребёнка
?.12.1894
Отец ребёнка: Юрченков Илья Дмитриев
Смерть
Неизвестно