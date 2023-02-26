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Юрченкова Федора Стефанова

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Место рождения

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Стефан Емельянов

Мать: Александра (Елизавета) Захарова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.10.1874

Муж: Юрченков Илья Дмитриев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1876

Сын: Юрченков Илья Ильин

Отец ребёнка: Юрченков Илья Дмитриев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Анастасия Ильина

Отец ребёнка: Юрченков Илья Дмитриев

Рождение ребёнка
31.12.1881

Дочь: Татьяна Ильина

Отец ребёнка: Юрченков Илья Дмитриев

д.Холмы
Рождение ребёнка
22.12.1884

Дочь: Анисия Ильина

Отец ребёнка: Юрченков Илья Дмитриев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.06.1890

Сын: Юрченков Дамиан (Демьян Ильич)

Отец ребёнка: Юрченков Илья Дмитриев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.12.1892

Сын: Юрченков Даниил ст

Отец ребёнка: Юрченков Илья Дмитриев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.12.1892

Дочь: Анастасия Ильина

Отец ребёнка: Юрченков Илья Дмитриев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.12.1894

Сын: Юрченков Даниил Ильин

Отец ребёнка: Юрченков Илья Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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