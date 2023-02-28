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Юрченков Илья Дмитриев

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Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

19.07.1834

Дата смерти

05.12.1902

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1834

Отец: Дмитрий Иродионов

Мать: Параскева (Федосова)

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.09.1858

Жена: Анна Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869

Сын: Роман Ильин

Мать ребёнка: Анна Трофимова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.10.1874

Жена: Юрченкова Федора Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1876

Сын: Юрченков Илья Ильин

Мать ребёнка: Юрченкова Федора Стефанова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Анастасия Ильина

Мать ребёнка: Юрченкова Федора Стефанова

Рождение ребёнка
31.12.1881

Дочь: Татьяна Ильина

Мать ребёнка: Юрченкова Федора Стефанова

д.Холмы
Рождение ребёнка
22.12.1884

Дочь: Анисия Ильина

Мать ребёнка: Юрченкова Федора Стефанова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.06.1890

Сын: Юрченков Дамиан (Демьян Ильич)

Мать ребёнка: Юрченкова Федора Стефанова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.12.1892

Сын: Юрченков Даниил ст

Мать ребёнка: Юрченкова Федора Стефанова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.12.1892

Дочь: Анастасия Ильина

Мать ребёнка: Юрченкова Федора Стефанова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.12.1894

Сын: Юрченков Даниил Ильин

Мать ребёнка: Юрченкова Федора Стефанова

Смерть
05.12.1902
Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
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