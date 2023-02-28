Юрченков Илья Дмитриев
Место рождения
Дата рождения19.07.1834
Дата смерти05.12.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1834
Отец: Дмитрий Иродионов
Мать: Параскева (Федосова)
Бракосочетание
28.09.1858
Жена: Анна Трофимова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869
Сын: Роман Ильин
Мать ребёнка: Анна Трофимова
Бракосочетание
30.10.1874
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1876
Сын: Юрченков Илья Ильин
Мать ребёнка: Юрченкова Федора Стефанова
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Анастасия Ильина
Мать ребёнка: Юрченкова Федора Стефанова
Рождение ребёнка
31.12.1881
Дочь: Татьяна Ильина
Мать ребёнка: Юрченкова Федора Стефанова
д.Холмы
Рождение ребёнка
22.12.1884
Дочь: Анисия Ильина
Мать ребёнка: Юрченкова Федора Стефанова
Рождение ребёнка
30.06.1890
Сын: Юрченков Дамиан (Демьян Ильич)
Мать ребёнка: Юрченкова Федора Стефанова
Рождение ребёнка
20.12.1892
Сын: Юрченков Даниил ст
Мать ребёнка: Юрченкова Федора Стефанова
Рождение ребёнка
20.12.1892
Дочь: Анастасия Ильина
Мать ребёнка: Юрченкова Федора Стефанова
Рождение ребёнка
?.12.1894
Мать ребёнка: Юрченкова Федора Стефанова
Смерть
05.12.1902