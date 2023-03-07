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Анна Трофимова

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Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

04.06.1874

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.09.1858

Муж: Юрченков Илья Дмитриев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869

Сын: Роман Ильин

Отец ребёнка: Юрченков Илья Дмитриев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
04.06.1874
д.Холмы
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