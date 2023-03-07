Анна Трофимова
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти04.06.1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.09.1858
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869
Сын: Роман Ильин
Отец ребёнка: Юрченков Илья Дмитриев
Смерть
04.06.1874
д.Холмы