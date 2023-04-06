Роман Ильин
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смерти18.04.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Юрченков Илья Дмитриев
Мать: Анна Трофимова
Бракосочетание
20.02.1891
Жена: Феврония Исаакова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1892
Сын: Павел Романов
Мать ребёнка: Феврония Исаакова
Рождение ребёнка
19.02.1893
Мать ребёнка: Феврония Исаакова
Рождение ребёнка
21.01.1895
Сын: Пётр Романов
Мать ребёнка: Феврония Исаакова
Смерть
18.04.1903