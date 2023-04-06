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Роман Ильин

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Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

18.04.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Юрченков Илья Дмитриев

Мать: Анна Трофимова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.02.1891

Жена: Феврония Исаакова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1892

Сын: Павел Романов

Мать ребёнка: Феврония Исаакова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.02.1893

Сын: Балыкин Тимофей Романов

Мать ребёнка: Феврония Исаакова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.01.1895

Сын: Пётр Романов

Мать ребёнка: Феврония Исаакова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
18.04.1903
Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
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