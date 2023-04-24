Феврония Исаакова
Место рождения
Дата рождения20.06.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1874
Отец: Исаак (Исай) Власов
Мать: Устиния Фёдорова
Бракосочетание
20.02.1891
Муж: Роман Ильин
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1892
Сын: Павел Романов
Отец ребёнка: Роман Ильин
Рождение ребёнка
19.02.1893
Отец ребёнка: Роман Ильин
Рождение ребёнка
21.01.1895
Сын: Пётр Романов
Отец ребёнка: Роман Ильин
Бракосочетание
17.08.1903
Муж: Илларион (Егоров)
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно