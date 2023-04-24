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Феврония Исаакова

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Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

20.06.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1874

Отец: Исаак (Исай) Власов

Мать: Устиния Фёдорова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
20.02.1891

Муж: Роман Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1892

Сын: Павел Романов

Отец ребёнка: Роман Ильин

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.02.1893

Сын: Балыкин Тимофей Романов

Отец ребёнка: Роман Ильин

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.01.1895

Сын: Пётр Романов

Отец ребёнка: Роман Ильин

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
17.08.1903

Муж: Илларион (Егоров)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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