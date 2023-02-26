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Устиния Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

30.09.1877

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1872

Дочь: Мария Исаакова

Отец ребёнка: Исаак (Исай) Власов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1874

Дочь: Феврония Исаакова

Отец ребёнка: Исаак (Исай) Власов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.12.1876

Сын: Василий Исааков

Отец ребёнка: Исаак (Исай) Власов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаак (Исай) Власов

Смерть
30.09.1877
Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Дубровском кладбище
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