Устиния Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти30.09.1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1872
Дочь: Мария Исаакова
Отец ребёнка: Исаак (Исай) Власов
Рождение ребёнка
20.06.1874
Дочь: Феврония Исаакова
Отец ребёнка: Исаак (Исай) Власов
Рождение ребёнка
27.12.1876
Сын: Василий Исааков
Отец ребёнка: Исаак (Исай) Власов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаак (Исай) Власов
Смерть
30.09.1877
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Дубровском кладбище