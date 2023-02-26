Сергей Стефанов
Место рожденияд.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения02.09.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
02.09.1864
Отец: Стефан Емельянов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.01.1888
Жена: Гликерия Артемиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.04.1891
Дочь: Александра Сергеева
Мать ребёнка: Гликерия Артемиева
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.05.1893
Сын: Иоанн Сергеев
Мать ребёнка: Гликерия Артемиева
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1895
Сын: Трофим Сергеев
Мать ребёнка: Гликерия Артемиева
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1898
Сын: Василий Сергеев
Мать ребёнка: Гликерия Артемиева
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1903
Сын: Федосий Сергеев
Мать ребёнка: Гликерия Артемиева
Смерть
Неизвестно