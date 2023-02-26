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Сергей Стефанов

Место рождения

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

02.09.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1864

Отец: Стефан Емельянов

Мать: Александра (Елизавета) Захарова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.01.1888

Жена: Гликерия Артемиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.04.1891

Дочь: Александра Сергеева

Мать ребёнка: Гликерия Артемиева

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.05.1893

Сын: Иоанн Сергеев

Мать ребёнка: Гликерия Артемиева

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1895

Сын: Трофим Сергеев

Мать ребёнка: Гликерия Артемиева

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1898

Сын: Василий Сергеев

Мать ребёнка: Гликерия Артемиева

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1903

Сын: Федосий Сергеев

Мать ребёнка: Гликерия Артемиева

Смерть
Неизвестно
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