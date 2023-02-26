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Василий Сергеев

Место рождения

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

07.03.1898

Дата смерти

10.04.1902

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1898

Отец: Сергей Стефанов

Мать: Гликерия Артемиева

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.04.1902
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
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