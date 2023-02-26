Василий Сергеев
Место рожденияд.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения07.03.1898
Дата смерти10.04.1902
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1898
Отец: Сергей Стефанов
Мать: Гликерия Артемиева
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.04.1902
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори