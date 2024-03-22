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Гликерия Артемиева

Место рождения

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1868

Дата смерти

17.04.1902

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Сухорученков Артемий Прохоров

Мать: Ульяния Петрова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.01.1888

Муж: Сергей Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.04.1891

Дочь: Александра Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Стефанов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.05.1893

Сын: Иоанн Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Стефанов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1895

Сын: Трофим Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Стефанов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1898

Сын: Василий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Стефанов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.04.1902
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1903

Сын: Федосий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Стефанов

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