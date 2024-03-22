Гликерия Артемиева
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти17.04.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Сухорученков Артемий Прохоров
Мать: Ульяния Петрова
Бракосочетание
17.01.1888
Муж: Сергей Стефанов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.04.1891
Дочь: Александра Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Стефанов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.05.1893
Сын: Иоанн Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Стефанов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1895
Сын: Трофим Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Стефанов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1898
Сын: Василий Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Стефанов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.04.1902
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1903
Сын: Федосий Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Стефанов