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Лукьян Стефанов

Место рождения

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1834 г.р.

Мать

1833 г.р.

Жена

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Стефан Емельянов

Мать: Александра (Елизавета) Захарова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.01.1897

Жена: Агафия Климентова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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