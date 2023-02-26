Иосиф Стефанов
Место рожденияд.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1866
Отец: Стефан Емельянов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.05.1884
Жена: Татьяна Сергеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1885
Сын: Фёдор Иосифов
Мать ребёнка: Татьяна Сергеева
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1887
Дочь: Ольга Иосифова
Мать ребёнка: Татьяна Сергеева
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.03.1895
Сын: Алексей Иосифов
Мать ребёнка: Татьяна Сергеева
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1898
Дочь: Анна Иосифова
Мать ребёнка: Татьяна Сергеева
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1900
Дочь: Ефимия Иосифова
Мать ребёнка: Татьяна Сергеева
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.05.1902
Сын: Константин Иосифов
Мать ребёнка: Татьяна Сергеева
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно