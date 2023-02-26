Татьяна Сергеева
Место рожденияд.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Бракосочетание
18.05.1884
Муж: Иосиф Стефанов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1885
Сын: Фёдор Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Стефанов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1887
Дочь: Ольга Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Стефанов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.03.1895
Сын: Алексей Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Стефанов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1898
Дочь: Анна Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Стефанов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1900
Дочь: Ефимия Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Стефанов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.05.1902
Сын: Константин Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Стефанов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно