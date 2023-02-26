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Татьяна Сергеева

Место рождения

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.05.1884

Муж: Иосиф Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1885

Сын: Фёдор Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Стефанов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1887

Дочь: Ольга Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Стефанов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.03.1895

Сын: Алексей Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Стефанов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1898

Дочь: Анна Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Стефанов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1900

Дочь: Ефимия Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Стефанов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.05.1902

Сын: Константин Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Стефанов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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