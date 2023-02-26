Агафия Иванова
Место рожденияЕленский уезд
Дата рождения1802
Дата смерти14.12.1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Еленский уезд
Рождение ребёнка
До 1821
Сын: Фёдор Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Карпов
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.05.1824
Муж: Емельян Карпов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ксения Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Карпов
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Сын: Даниил Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Карпов
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1831
Сын: Косьма Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Карпов
д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1833
Сын: Никита ст
Отец ребёнка: Емельян Карпов
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
После 1833
Сын: Никита Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Карпов
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1834
Сын: Стефан Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Карпов
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
14.12.1856
д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.