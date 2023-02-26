Агафия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Иванова

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Место рождения

Еленский уезд

Дата рождения

1802

Дата смерти

14.12.1856

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Еленский уезд
Рождение ребёнка
До 1821

Сын: Фёдор Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Карпов

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.05.1824

Муж: Емельян Карпов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ксения Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Карпов

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829

Сын: Даниил Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Карпов

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1831

Сын: Косьма Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Карпов

д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1833

Сын: Никита ст

Отец ребёнка: Емельян Карпов

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
После 1833

Сын: Никита Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Карпов

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1834

Сын: Стефан Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Карпов

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
14.12.1856
д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
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