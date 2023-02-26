Фёдор Емельянов
Место рожденияд.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1821
Отец: Емельян Карпов
Мать: Агафия Иванова
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.09.1838
Жена: Евдокия Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.05.1840
Сын: Георгий Фёдоров
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.03.1845
Сын: Ипатий Фёдоров
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.08.1848
Сын: Демид Фёдоров
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно