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Фёдор Емельянов

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Место рождения

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1821

Отец: Емельян Карпов

Мать: Агафия Иванова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.09.1838

Жена: Евдокия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.05.1840

Сын: Георгий Фёдоров

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.03.1845

Сын: Ипатий Фёдоров

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.08.1848

Сын: Демид Фёдоров

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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