Евдокия Иванова
Место рождения
Дата рожденияДо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1821
Отец: Иван Самуйлов
Бракосочетание
11.09.1838
Муж: Фёдор Емельянов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.05.1840
Сын: Георгий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Емельянов
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.03.1845
Сын: Ипатий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Емельянов
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.08.1848
Сын: Демид Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Емельянов
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно