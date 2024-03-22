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Евдокия Иванова

Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1790 г.р.

Мать

Не указана

Муж

До 1821 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1821

Отец: Иван Самуйлов

Мать: не указана

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.09.1838

Муж: Фёдор Емельянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.05.1840

Сын: Георгий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Емельянов

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.03.1845

Сын: Ипатий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Емельянов

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.08.1848

Сын: Демид Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Емельянов

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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