Даниил Емельянов
Место рожденияд.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Емельян Карпов
Мать: Агафия Иванова
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1853
Жена: Татьяна Ефимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно