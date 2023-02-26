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Даниил Емельянов

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Место рождения

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1800 г.р.

Мать

1802 г.р.

Жена

1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Емельян Карпов

Мать: Агафия Иванова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1853

Жена: Татьяна Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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