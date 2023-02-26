Стефанида Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанида Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

08.03.1854

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

1830 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
24.08.1842

Муж: Карп Тихонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
08.03.1854
д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
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