Стефанида Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти08.03.1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.08.1842
Муж: Карп Тихонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
08.03.1854
д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.