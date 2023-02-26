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Харитон (Савельев)

Место рождения

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Савелий Игнатов

Мать: ?

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.?.1896

Жена: Анисия Богданова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.09.1897

Сын: Дмитрий Харитонов

Мать ребёнка: Анисия Гаврилова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.08.1900

Дочь: Фёкла Харитонова

Мать ребёнка: Анисия Гаврилова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисия Гаврилова

Смерть
Неизвестно