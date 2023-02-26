Харитон (Савельев)
Место рожденияд.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Савелий Игнатов
Мать: ?
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.?.1896
Жена: Анисия Богданова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.09.1897
Сын: Дмитрий Харитонов
Мать ребёнка: Анисия Гаврилова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.08.1900
Дочь: Фёкла Харитонова
Мать ребёнка: Анисия Гаврилова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисия Гаврилова
Смерть
Неизвестно