Анисия Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1897
Сын: Дмитрий Харитонов
Отец ребёнка: Харитон (Савельев)
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.08.1900
Дочь: Фёкла Харитонова
Отец ребёнка: Харитон (Савельев)
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Харитон (Савельев)
Смерть
Неизвестно