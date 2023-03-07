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Анисия Богданова

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: ?

Мать: ?

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.01.1888

Муж: Тит Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.04.1890

Сын: Николай Титов

Отец ребёнка: Тит Николаев

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1891

Сын: Алексей Титов

Отец ребёнка: Тит Николаев

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1895

Сын: Иван Титов

Отец ребёнка: Тит Николаев

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.?.1896

Муж: Харитон (Савельев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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