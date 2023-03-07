Анисия Богданова
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.01.1888
Муж: Тит Николаев
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.04.1890
Сын: Николай Титов
Отец ребёнка: Тит Николаев
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1891
Сын: Алексей Титов
Отец ребёнка: Тит Николаев
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1895
Сын: Иван Титов
Отец ребёнка: Тит Николаев
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.?.1896
Муж: Харитон (Савельев)
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно