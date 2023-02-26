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Арсений Андреев

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Место рождения

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.06.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

1860 г.р.

Жена

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1882

Отец: Андрей Васильев

Мать: Варвара Стефанова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.01.1904

Жена: Марина Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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