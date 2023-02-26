Арсений Андреев
Место рожденияд.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения12.06.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1882
Отец: Андрей Васильев
Мать: Варвара Стефанова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.01.1904
Жена: Марина Павлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно