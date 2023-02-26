Марфа Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Васильева

Марфа Васильева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

23.03.1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анисия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Григорьев

д.Дуброва Старина - Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1834

Дочь: Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Григорьев

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.03.1835
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close