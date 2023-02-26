Марфа Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти23.03.1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анисия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Григорьев
д.Дуброва Старина - Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1834
Дочь: Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Григорьев
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.03.1835
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.