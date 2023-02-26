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Григорий Григорьев

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Место рождения

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1802

Дата смерти

07.09.1845

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: ?

Мать: ?

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анисия Григорьева

Мать ребёнка: Марфа Васильева

д.Дуброва Старина - Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1834

Дочь: Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: Марфа Васильева

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
07.09.1845
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
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