Григорий Григорьев
Место рожденияд.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1802
Дата смерти07.09.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анисия Григорьева
Мать ребёнка: Марфа Васильева
д.Дуброва Старина - Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1834
Дочь: Евдокия Григорьева
Мать ребёнка: Марфа Васильева
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
07.09.1845
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.