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Иван Васильев

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Место рождения

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

20.09.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1874

Отец: Василий Никифоров

Мать: Параскева Моисеева

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.02.1894

Жена: Александра Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.12.1894

Сын: Пётр Иоаннов

Мать ребёнка: Александра Иванова

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.05.1897

Сын: Никифор Иоаннов

Мать ребёнка: Александра Иванова

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.10.1898

Дочь: Параскева Иоаннова

Мать ребёнка: Александра Иванова

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1899

Дочь: Варвара Иванова

Мать ребёнка: Александра Иванова

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1902

Сын: Георгий Иванов

Мать ребёнка: Александра Иванова

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1904

Сын: Евгений Иванов

Мать ребёнка: Александра Иванова

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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