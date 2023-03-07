Иван Васильев
Место рождения
Дата рождения20.09.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1874
Отец: Василий Никифоров
Мать: Параскева Моисеева
Бракосочетание
04.02.1894
Жена: Александра Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.12.1894
Сын: Пётр Иоаннов
Мать ребёнка: Александра Иванова
Рождение ребёнка
27.05.1897
Сын: Никифор Иоаннов
Мать ребёнка: Александра Иванова
Рождение ребёнка
10.10.1898
Дочь: Параскева Иоаннова
Мать ребёнка: Александра Иванова
Рождение ребёнка
04.12.1899
Дочь: Варвара Иванова
Мать ребёнка: Александра Иванова
Рождение ребёнка
18.02.1902
Сын: Георгий Иванов
Мать ребёнка: Александра Иванова
Рождение ребёнка
05.03.1904
Сын: Евгений Иванов
Мать ребёнка: Александра Иванова
Смерть
Неизвестно