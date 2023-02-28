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Александра Иванова

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Место рождения

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

18.04.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1877

Отец: Иван Иванов

Мать: Агафия Никифорова

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.02.1894

Муж: Иван Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.12.1894

Сын: Пётр Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.05.1897

Сын: Никифор Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.10.1898

Дочь: Параскева Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Васильев

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1899

Дочь: Варвара Иванова

Отец ребёнка: Иван Васильев

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1902

Сын: Георгий Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1904

Сын: Евгений Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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