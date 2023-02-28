Александра Иванова
Место рождения
Дата рождения18.04.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1877
Отец: Иван Иванов
Мать: Агафия Никифорова
Бракосочетание
04.02.1894
Муж: Иван Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.12.1894
Сын: Пётр Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
27.05.1897
Сын: Никифор Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
10.10.1898
Дочь: Параскева Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
04.12.1899
Дочь: Варвара Иванова
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
18.02.1902
Сын: Георгий Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
05.03.1904
Сын: Евгений Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Смерть
Неизвестно