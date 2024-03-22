Параскева Моисеева
Место рождения
Дата рождения09.10.1849
Дата смерти12.10.1882
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1849
Отец: Моисей Леонов
Мать: Агафия Алексеева
Бракосочетание
21.05.1871
Муж: Василий Никифоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1873
Сын: Стефан Васильев
Отец ребёнка: Василий Никифоров
Рождение ребёнка
20.09.1874
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Никифоров
Рождение ребёнка
11.06.1877
Сын: Пётр Васильев
Отец ребёнка: Василий Никифоров
Рождение ребёнка
19.07.1881
Сын: Илья Никифоров
Отец ребёнка: Василий Никифоров
Смерть
12.10.1882
Похороны
Неизвестно
на Шведовском кладбище