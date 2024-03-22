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Параскева Моисеева

Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

09.10.1849

Дата смерти

12.10.1882

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1849

Отец: Моисей Леонов

Мать: Агафия Алексеева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
21.05.1871

Муж: Василий Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1873

Сын: Стефан Васильев

Отец ребёнка: Василий Никифоров

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.09.1874

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Никифоров

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.06.1877

Сын: Пётр Васильев

Отец ребёнка: Василий Никифоров

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1881

Сын: Илья Никифоров

Отец ребёнка: Василий Никифоров

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
12.10.1882
Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Похороны
Неизвестно
на Шведовском кладбище
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