Никифор Никифоров
Место рожденияд.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.04.1823
Дата смерти25.11.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1823
Отец: Никифор Петров
д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.11.1842
Жена: Анна Аврамова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1844
Сын: Андрей Никифоров
Мать ребёнка: Анна Аврамова
д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1853
Сын: Василий Никифоров
Мать ребёнка: Анна Аврамова
Рождение ребёнка
08.02.1858
Сын: Никифор (Никанор) Никифоров
Мать ребёнка: Анна Аврамова
д.Жаркие Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1858
отпущенный по билету рядовой 9-й артиллерийской бригады старший канонир
Рождение ребёнка
03.09.1860
Дочь: Елизавета Никифорова
Мать ребёнка: Анна Аврамова
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
25.11.1882