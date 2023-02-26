Никифор Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифор Никифоров

Никифор Никифоров

Место рождения

д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.04.1823

Дата смерти

25.11.1882

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1823

Отец: Никифор Петров

Мать: Харитина (Христина Михайлова)

д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.11.1842

Жена: Анна Аврамова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1844

Сын: Андрей Никифоров

Мать ребёнка: Анна Аврамова

д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1853

Сын: Василий Никифоров

Мать ребёнка: Анна Аврамова

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.02.1858

Сын: Никифор (Никанор) Никифоров

Мать ребёнка: Анна Аврамова

д.Жаркие Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1858
отпущенный по билету рядовой 9-й артиллерийской бригады старший канонир
Рождение ребёнка
03.09.1860

Дочь: Елизавета Никифорова

Мать ребёнка: Анна Аврамова

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
25.11.1882
Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close