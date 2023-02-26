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Харитина (Христина Михайлова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

23.11.1830

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1816

Дочь: Стефанида Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Петров

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1819

Сын: Михаил Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Петров

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.04.1823

Сын: Никифор Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Петров

д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1823

Сын: Семён Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Петров

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Марфа Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Петров

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Соломония Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Петров

Смерть
23.11.1830
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
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