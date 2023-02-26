Харитина (Христина Михайлова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти23.11.1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1816
Дочь: Стефанида Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Петров
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1819
Сын: Михаил Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Петров
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.04.1823
Сын: Никифор Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Петров
д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1823
Сын: Семён Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Петров
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Марфа Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Петров
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Соломония Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Петров
Смерть
23.11.1830
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.