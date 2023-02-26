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Никифор Петров

Место рождения

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1796

Дата смерти

14.06.1832

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1816

Дочь: Стефанида Никифорова

Мать ребёнка: Харитина (Христина Михайлова)

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1819

Сын: Михаил Никифоров

Мать ребёнка: Харитина (Христина Михайлова)

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.04.1823

Сын: Никифор Никифоров

Мать ребёнка: Харитина (Христина Михайлова)

д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1823

Сын: Семён Никифоров

Мать ребёнка: Харитина (Христина Михайлова)

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Марфа Никифорова

Мать ребёнка: Харитина (Христина Михайлова)

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Соломония Никифорова

Мать ребёнка: Харитина (Христина Михайлова)

Бракосочетание
24.01.1832

Жена: Екатерина Иевлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
14.06.1832
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
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