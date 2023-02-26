Никифор Петров
Место рожденияд.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1796
Дата смерти14.06.1832
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1816
Дочь: Стефанида Никифорова
Мать ребёнка: Харитина (Христина Михайлова)
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1819
Сын: Михаил Никифоров
Мать ребёнка: Харитина (Христина Михайлова)
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.04.1823
Сын: Никифор Никифоров
Мать ребёнка: Харитина (Христина Михайлова)
д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1823
Сын: Семён Никифоров
Мать ребёнка: Харитина (Христина Михайлова)
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Марфа Никифорова
Мать ребёнка: Харитина (Христина Михайлова)
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Соломония Никифорова
Мать ребёнка: Харитина (Христина Михайлова)
Бракосочетание
24.01.1832
Жена: Екатерина Иевлева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
14.06.1832
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.