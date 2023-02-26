Никифор (Никанор) Никифоров
Место рожденияд.Жаркие Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.02.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
08.02.1858
Отец: Никифор Никифоров
Мать: Анна Аврамова
д.Жаркие Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.05.1876
Жена: Параскева Иванова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1883
Дочь: Анна ст
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
14.09.1885
Сын: Никита Никифоров
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Военная служба
1885
временно-отпускной рядовой
Рождение ребёнка
27.06.1891
Дочь: Анна Никифорова
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
15.05.1894
Дочь: Елена Никифорова
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
01.08.1897
Сын: Антоний Никифоров
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Бракосочетание
11.01.1899
Жена: Марфа (Егорова)
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно