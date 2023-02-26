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Никифор (Никанор) Никифоров

Место рождения

д.Жаркие Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.02.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1858

Отец: Никифор Никифоров

Мать: Анна Аврамова

д.Жаркие Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.05.1876

Жена: Параскева Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1883

Дочь: Анна ст

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.09.1885

Сын: Никита Никифоров

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Военная служба
1885
временно-отпускной рядовой
Рождение ребёнка
27.06.1891

Дочь: Анна Никифорова

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.05.1894

Дочь: Елена Никифорова

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1897

Сын: Антоний Никифоров

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.01.1899

Жена: Марфа (Егорова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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