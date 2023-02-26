Параскева Иванова
Место рожденияд.Наполки Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1856
Дата смерти23.11.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Иван Тимофеев
Мать: Акилина Гаврилова
д.Наполки Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.05.1876
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1883
Дочь: Анна ст
Отец ребёнка: Никифор (Никанор) Никифоров
Рождение ребёнка
14.09.1885
Сын: Никита Никифоров
Отец ребёнка: Никифор (Никанор) Никифоров
Рождение ребёнка
27.06.1891
Дочь: Анна Никифорова
Отец ребёнка: Никифор (Никанор) Никифоров
Рождение ребёнка
15.05.1894
Дочь: Елена Никифорова
Отец ребёнка: Никифор (Никанор) Никифоров
Рождение ребёнка
01.08.1897
Сын: Антоний Никифоров
Отец ребёнка: Никифор (Никанор) Никифоров
Смерть
23.11.1898