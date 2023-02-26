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Параскева Иванова

Место рождения

д.Наполки Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1856

Дата смерти

23.11.1898

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Иван Тимофеев

Мать: Акилина Гаврилова

д.Наполки Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.05.1876

Муж: Никифор (Никанор) Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1883

Дочь: Анна ст

Отец ребёнка: Никифор (Никанор) Никифоров

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.09.1885

Сын: Никита Никифоров

Отец ребёнка: Никифор (Никанор) Никифоров

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.06.1891

Дочь: Анна Никифорова

Отец ребёнка: Никифор (Никанор) Никифоров

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.05.1894

Дочь: Елена Никифорова

Отец ребёнка: Никифор (Никанор) Никифоров

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1897

Сын: Антоний Никифоров

Отец ребёнка: Никифор (Никанор) Никифоров

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
23.11.1898
Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
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