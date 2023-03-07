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Ефимий Аврамов

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Место рождения

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: Авраамий Никитин

Мать: Ефимия Косьмина

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.10.1836

Жена: Анна Емельянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.11.1837

Дочь: Матрона ст

Мать ребёнка: Анна Емельянова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.09.1839

Сын: Корнилий Ефимов

Мать ребёнка: Анна Емельянова

д.шведы государственных имуществ Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.11.1842

Дочь: Матрона Ефимова

Мать ребёнка: Анна Емельянова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1844

Сын: Моисей Ефимов

Мать ребёнка: Анна Емельянова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.05.1846

Сын: Борис Ефимов

Мать ребёнка: Анна Емельянова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.06.1848

Сын: Илларион Ефимов

Мать ребёнка: Анна Емельянова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1850

Сын: Иван ст

Мать ребёнка: Анна Емельянова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1852

Сын: Алексей Ефимов

Мать ребёнка: Анна Емельянова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.05.1853

Сын: Иоанн Ефимов

Мать ребёнка: Анна Емельянова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.03.1855

Дочь: Ирина Ефимова

Мать ребёнка: Анна Емельянова

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Пелагея Ефимова

Мать ребёнка: Анна Емельянова

Смерть
Неизвестно
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