Ефимий Аврамов
Место рождения
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: Авраамий Никитин
Мать: Ефимия Косьмина
Бракосочетание
26.10.1836
Жена: Анна Емельянова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.11.1837
Дочь: Матрона ст
Мать ребёнка: Анна Емельянова
Рождение ребёнка
10.09.1839
Сын: Корнилий Ефимов
Мать ребёнка: Анна Емельянова
д.шведы государственных имуществ Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.11.1842
Дочь: Матрона Ефимова
Мать ребёнка: Анна Емельянова
Рождение ребёнка
26.08.1844
Сын: Моисей Ефимов
Мать ребёнка: Анна Емельянова
Рождение ребёнка
02.05.1846
Сын: Борис Ефимов
Мать ребёнка: Анна Емельянова
Рождение ребёнка
05.06.1848
Сын: Илларион Ефимов
Мать ребёнка: Анна Емельянова
Рождение ребёнка
23.02.1850
Сын: Иван ст
Мать ребёнка: Анна Емельянова
Рождение ребёнка
23.02.1852
Сын: Алексей Ефимов
Мать ребёнка: Анна Емельянова
Рождение ребёнка
30.05.1853
Сын: Иоанн Ефимов
Мать ребёнка: Анна Емельянова
Рождение ребёнка
?.03.1855
Дочь: Ирина Ефимова
Мать ребёнка: Анна Емельянова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Пелагея Ефимова
Мать ребёнка: Анна Емельянова
Смерть
Неизвестно