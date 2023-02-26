Анна Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти13.12.1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Емельян Семёнов
Мать: Анна Кодратова
Бракосочетание
26.10.1836
Муж: Ефимий Аврамов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.11.1837
Дочь: Матрона ст
Отец ребёнка: Ефимий Аврамов
Рождение ребёнка
10.09.1839
Сын: Корнилий Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий Аврамов
д.шведы государственных имуществ Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.11.1842
Дочь: Матрона Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Аврамов
Рождение ребёнка
26.08.1844
Сын: Моисей Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий Аврамов
Рождение ребёнка
02.05.1846
Сын: Борис Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий Аврамов
Рождение ребёнка
05.06.1848
Сын: Илларион Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий Аврамов
Рождение ребёнка
23.02.1850
Сын: Иван ст
Отец ребёнка: Ефимий Аврамов
Рождение ребёнка
23.02.1852
Сын: Алексей Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий Аврамов
Рождение ребёнка
30.05.1853
Сын: Иоанн Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий Аврамов
Рождение ребёнка
?.03.1855
Дочь: Ирина Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Аврамов
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Пелагея Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Аврамов
Смерть
13.12.1879