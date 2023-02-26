Анна Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Емельянова

Анна Емельянова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

13.12.1879

Пол

Женский

Отец

До 1790 г.р.

Мать

1790 г.р.

Муж

До 1820 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Емельян Семёнов

Мать: Анна Кодратова

Бракосочетание
26.10.1836

Муж: Ефимий Аврамов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.11.1837

Дочь: Матрона ст

Отец ребёнка: Ефимий Аврамов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.09.1839

Сын: Корнилий Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий Аврамов

д.шведы государственных имуществ Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.11.1842

Дочь: Матрона Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Аврамов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1844

Сын: Моисей Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий Аврамов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.05.1846

Сын: Борис Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий Аврамов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.06.1848

Сын: Илларион Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий Аврамов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1850

Сын: Иван ст

Отец ребёнка: Ефимий Аврамов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1852

Сын: Алексей Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий Аврамов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.05.1853

Сын: Иоанн Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий Аврамов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.03.1855

Дочь: Ирина Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Аврамов

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Пелагея Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Аврамов

Смерть
13.12.1879
Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close