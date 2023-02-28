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Иоанн Ефимов

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Место рождения

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

30.05.1853

Дата смерти

05.02.1854

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1853

Отец: Ефимий Аврамов

Мать: Анна Емельянова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.09.1872

Сын: Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Ирина Моисеева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.12.1880

Сын: Пётр Иванов

Мать ребёнка: Ирина Моисеева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.04.1883

Сын: Василий Иоаннов

Мать ребёнка: Ирина Моисеева

Рождение ребёнка
20.07.1884

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Ирина Моисеева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.04.1887

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Ирина Моисеева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.12.1890

Дочь: Анна Иоаннова

Мать ребёнка: Ирина Моисеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Моисеева

Смерть
05.02.1854
Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
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