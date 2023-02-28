Иоанн Ефимов
Место рождения
Дата рождения30.05.1853
Дата смерти05.02.1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1853
Отец: Ефимий Аврамов
Мать: Анна Емельянова
Рождение ребёнка
20.09.1872
Сын: Дмитрий Иванов
Мать ребёнка: Ирина Моисеева
Рождение ребёнка
17.12.1880
Сын: Пётр Иванов
Мать ребёнка: Ирина Моисеева
Рождение ребёнка
?.04.1883
Сын: Василий Иоаннов
Мать ребёнка: Ирина Моисеева
Рождение ребёнка
20.07.1884
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Ирина Моисеева
Рождение ребёнка
25.04.1887
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Ирина Моисеева
Рождение ребёнка
?.12.1890
Дочь: Анна Иоаннова
Мать ребёнка: Ирина Моисеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Моисеева
Смерть
05.02.1854