Дмитрий Иванов
Место рождения
Дата рождения20.09.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1872
Отец: Иоанн Ефимов
Мать: Ирина Моисеева
Бракосочетание
02.02.1892
Жена: Марфа (Фёкла) Леонтиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1893
Дочь: Соломония Дмитриева
Мать ребёнка: Марфа (Фёкла) Леонтиева
Рождение ребёнка
08.05.1896
Сын: Николай Дмитриев
Мать ребёнка: Марфа (Фёкла) Леонтиева
Рождение ребёнка
27.01.1898
Сын: Иван Дмитриев
Мать ребёнка: Марфа (Фёкла) Леонтиева
Рождение ребёнка
08.11.1899
Сын: Михаил Дмитриев
Мать ребёнка: Марфа (Фёкла) Леонтиева
Смерть
Неизвестно