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Дмитрий Иванов

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Место рождения

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

20.09.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1872

Отец: Иоанн Ефимов

Мать: Ирина Моисеева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
02.02.1892

Жена: Марфа (Фёкла) Леонтиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1893

Дочь: Соломония Дмитриева

Мать ребёнка: Марфа (Фёкла) Леонтиева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.05.1896

Сын: Николай Дмитриев

Мать ребёнка: Марфа (Фёкла) Леонтиева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1898

Сын: Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Марфа (Фёкла) Леонтиева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1899

Сын: Михаил Дмитриев

Мать ребёнка: Марфа (Фёкла) Леонтиева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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