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Ирина Моисеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

01.03.1891

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Моисей Леонов

Мать: Агафия Алексеева

Рождение ребёнка
20.09.1872

Сын: Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Иоанн Ефимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.12.1880

Сын: Пётр Иванов

Отец ребёнка: Иоанн Ефимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.04.1883

Сын: Василий Иоаннов

Отец ребёнка: Иоанн Ефимов

Рождение ребёнка
20.07.1884

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иоанн Ефимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.04.1887

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иоанн Ефимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.12.1890

Дочь: Анна Иоаннова

Отец ребёнка: Иоанн Ефимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иоанн Ефимов

Смерть
01.03.1891
Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
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