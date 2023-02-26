Ирина Моисеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти01.03.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Моисей Леонов
Мать: Агафия Алексеева
Рождение ребёнка
20.09.1872
Сын: Дмитрий Иванов
Отец ребёнка: Иоанн Ефимов
Рождение ребёнка
17.12.1880
Сын: Пётр Иванов
Отец ребёнка: Иоанн Ефимов
Рождение ребёнка
?.04.1883
Сын: Василий Иоаннов
Отец ребёнка: Иоанн Ефимов
Рождение ребёнка
20.07.1884
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иоанн Ефимов
Рождение ребёнка
25.04.1887
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иоанн Ефимов
Рождение ребёнка
?.12.1890
Дочь: Анна Иоаннова
Отец ребёнка: Иоанн Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иоанн Ефимов
Смерть
01.03.1891