Марфа (Фёкла) Леонтиева
Место рожденияд.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.02.1892
Муж: Дмитрий Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1893
Дочь: Соломония Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
08.05.1896
Сын: Николай Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
27.01.1898
Сын: Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
08.11.1899
Сын: Михаил Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Иванов
Смерть
Неизвестно