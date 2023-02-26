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Марфа (Фёкла) Леонтиева

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Место рождения

д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.02.1892

Муж: Дмитрий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1893

Дочь: Соломония Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Иванов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.05.1896

Сын: Николай Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Иванов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1898

Сын: Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Иванов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1899

Сын: Михаил Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Иванов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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