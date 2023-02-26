Корнилий Ефимов
Место рожденияд.шведы государственных имуществ Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения10.09.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1839
Отец: Ефимий Аврамов
Мать: Анна Емельянова
д.шведы государственных имуществ Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.05.1858
Жена: Мария Алексеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.10.1859
Сын: Филипп Корнилиев
Мать ребёнка: Мария Алексеева
Рождение ребёнка
17.10.1864
Сын: Лука Корнеев
Мать ребёнка: Мария Алексеева
Рождение ребёнка
1870
Сын: Матвей Корнеев
Мать ребёнка: Мария Алексеева
Рождение ребёнка
До 1880
Сын: Стефан Корнеев
Мать ребёнка: Мария Алексеева
Смерть
Неизвестно