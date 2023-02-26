Корнилий Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорнилий Ефимов

Корнилий Ефимов

avatar

Место рождения

д.шведы государственных имуществ Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

10.09.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1839

Отец: Ефимий Аврамов

Мать: Анна Емельянова

д.шведы государственных имуществ Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.05.1858

Жена: Мария Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.10.1859

Сын: Филипп Корнилиев

Мать ребёнка: Мария Алексеева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.10.1864

Сын: Лука Корнеев

Мать ребёнка: Мария Алексеева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1870

Сын: Матвей Корнеев

Мать ребёнка: Мария Алексеева

Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Стефан Корнеев

Мать ребёнка: Мария Алексеева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close