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Филипп Корнилиев

Место рождения

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

10.10.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1859

Отец: Корнилий Ефимов

Мать: Мария Алексеева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.10.1879

Жена: Пелагея Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.12.1883

Дочь: Анисия Филиппова

Мать ребёнка: Пелагея Семёнова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1888

Дочь: Васса Филиппова

Мать ребёнка: Пелагея Семёнова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1890

Сын: Яков Филиппов

Мать ребёнка: Пелагея Семёнова

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Параскева Филиппова

Мать ребёнка: Пелагея Семёнова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.09.1892

Сын: Иван Филиппов

Мать ребёнка: Пелагея Семёнова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1895

Сын: Стефан Филиппов

Мать ребёнка: Пелагея Семёнова

Смерть
Неизвестно
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