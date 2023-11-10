Филипп Корнилиев
Место рождения
Дата рождения10.10.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1859
Отец: Корнилий Ефимов
Мать: Мария Алексеева
Бракосочетание
28.10.1879
Жена: Пелагея Семёнова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.12.1883
Дочь: Анисия Филиппова
Мать ребёнка: Пелагея Семёнова
Рождение ребёнка
14.08.1888
Дочь: Васса Филиппова
Мать ребёнка: Пелагея Семёнова
Рождение ребёнка
1890
Сын: Яков Филиппов
Мать ребёнка: Пелагея Семёнова
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Параскева Филиппова
Мать ребёнка: Пелагея Семёнова
Рождение ребёнка
11.09.1892
Сын: Иван Филиппов
Мать ребёнка: Пелагея Семёнова
Рождение ребёнка
1895
Сын: Стефан Филиппов
Мать ребёнка: Пелагея Семёнова
Смерть
Неизвестно