Пелагея Семёнова
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Семён
Бракосочетание
28.10.1879
Муж: Филипп Корнилиев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.12.1883
Дочь: Анисия Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Корнилиев
Рождение ребёнка
14.08.1888
Дочь: Васса Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Корнилиев
Рождение ребёнка
1890
Сын: Яков Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Корнилиев
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Параскева Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Корнилиев
Рождение ребёнка
11.09.1892
Сын: Иван Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Корнилиев
Рождение ребёнка
1895
Сын: Стефан Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Корнилиев
Смерть
Неизвестно