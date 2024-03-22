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Пелагея Семёнова

Место рождения

Полуяново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Семён

Мать: не указана

Полуяново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.10.1879

Муж: Филипп Корнилиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.12.1883

Дочь: Анисия Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Корнилиев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1888

Дочь: Васса Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Корнилиев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1890

Сын: Яков Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Корнилиев

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Параскева Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Корнилиев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.09.1892

Сын: Иван Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Корнилиев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1895

Сын: Стефан Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Корнилиев

Смерть
Неизвестно
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