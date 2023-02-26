Евдокия Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Мария Фомина
Отец ребёнка: Фома (Аврамиев)
Рождение ребёнка
27.08.1833
Сын: Пётр Фомин
Отец ребёнка: Фома (Аврамиев)
Рождение ребёнка
08.03.1837
Сын: Кодратий Фомин
Отец ребёнка: Фома (Аврамиев)
Рождение ребёнка
07.09.1839
Дочь: Анна Фомина
Отец ребёнка: Фома (Аврамиев)
Рождение ребёнка
24.11.1843
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно