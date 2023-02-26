Евдокия Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Мария Фомина

Отец ребёнка: Фома (Аврамиев)

Рождение ребёнка
27.08.1833

Сын: Пётр Фомин

Отец ребёнка: Фома (Аврамиев)

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1837

Сын: Кодратий Фомин

Отец ребёнка: Фома (Аврамиев)

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1839

Дочь: Анна Фомина

Отец ребёнка: Фома (Аврамиев)

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.11.1843

Сын: Климент (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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