Александра Илларионова
Место рожденияд.Старина Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Старина Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.01.1895
Муж: Фёдор Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.01.1898
Сын: Василий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
14.07.1900
Дочь: Марина Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Смерть
Неизвестно