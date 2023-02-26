Александра Илларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Илларионова

Место рождения

д.Старина Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Старина Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.01.1895

Муж: Фёдор Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.01.1898

Сын: Василий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.07.1900

Дочь: Марина Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно