Тимофей Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофей Александров

Тимофей Александров

avatar

Место рождения

д.Трусова Нива Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.02.1860

Дата смерти

07.01.1916

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1860

Отец: Александр Карпов

Мать: Анастасия Емельянова

д.Трусова Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.03.1880

Дочь: Дария Тимофеева

Мать ребёнка: Ольга Миронова

д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1881

Дочь: Пелагия Тимофеева

Мать ребёнка: Агрипина Давидова

д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1885

Сын: Георгий Тимофеев

Мать ребёнка: Агрипина Давидова

д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1885
бессрочно-отпускной рядовой
Рождение ребёнка
07.10.1888

Дочь: Вера Тимофеева

Мать ребёнка: Агрипина Давидова

д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1890

Дочь: Мария Тимофеева

Мать ребёнка: Агрипина Давидова

д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1893

Сын: Прокопий Тимофеев

Мать ребёнка: Агрипина Давидова

Рождение ребёнка
01.02.1897

Дочь: Анна Тимофеева

Мать ребёнка: Агрипина Давидова

д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1899

Сын: Семён Тимофеев

Мать ребёнка: Агрипина Давидова

д.Трусова
Рождение ребёнка
1910

Сын: Дмитрий Тимофеев

Мать ребёнка: Ольга Миронова

д.Трусова Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1913

Сын: Мирон Тимофеев

Мать ребёнка: Ольга Миронова

д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Давидова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Миронова

Смерть
07.01.1916
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close