Тимофей Александров
Место рожденияд.Трусова Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения20.02.1860
Дата смерти07.01.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1860
Отец: Александр Карпов
Мать: Анастасия Емельянова
д.Трусова Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.03.1880
Дочь: Дария Тимофеева
Мать ребёнка: Ольга Миронова
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1881
Дочь: Пелагия Тимофеева
Мать ребёнка: Агрипина Давидова
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1885
Сын: Георгий Тимофеев
Мать ребёнка: Агрипина Давидова
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1885
бессрочно-отпускной рядовой
Рождение ребёнка
07.10.1888
Дочь: Вера Тимофеева
Мать ребёнка: Агрипина Давидова
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1890
Дочь: Мария Тимофеева
Мать ребёнка: Агрипина Давидова
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1893
Сын: Прокопий Тимофеев
Мать ребёнка: Агрипина Давидова
Рождение ребёнка
01.02.1897
Дочь: Анна Тимофеева
Мать ребёнка: Агрипина Давидова
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1899
Сын: Семён Тимофеев
Мать ребёнка: Агрипина Давидова
д.Трусова
Рождение ребёнка
1910
Сын: Дмитрий Тимофеев
Мать ребёнка: Ольга Миронова
д.Трусова Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1913
Сын: Мирон Тимофеев
Мать ребёнка: Ольга Миронова
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Давидова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга Миронова
Смерть
07.01.1916
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.