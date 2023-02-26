Мария Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Тимофеева

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Место рождения

д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

10.08.1890

Дата смерти

05.11.1890

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1890

Отец: Тимофей Александров

Мать: Агрипина Давидова

д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.11.1890
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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