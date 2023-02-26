Мария Тимофеева
Место рожденияд.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения10.08.1890
Дата смерти05.11.1890
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1890
Отец: Тимофей Александров
Мать: Агрипина Давидова
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.11.1890
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.