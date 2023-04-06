Агрипина Давидова
Место рождения
Дата рождения14.06.1858
Дата смерти22.06.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1858
Отец: Давид Никитин
Мать: Параскева Фёдорова
Рождение ребёнка
01.10.1881
Дочь: Пелагия Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Александров
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1885
Сын: Георгий Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Александров
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.10.1888
Дочь: Вера Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Александров
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1890
Дочь: Мария Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Александров
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1893
Сын: Прокопий Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Александров
Рождение ребёнка
01.02.1897
Дочь: Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Александров
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1899
Сын: Семён Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Александров
д.Трусова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Александров
Смерть
22.06.1904
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.