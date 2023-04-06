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Агрипина Давидова

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

14.06.1858

Дата смерти

22.06.1904

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1858

Отец: Давид Никитин

Мать: Параскева Фёдорова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1881

Дочь: Пелагия Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Александров

д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1885

Сын: Георгий Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Александров

д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.10.1888

Дочь: Вера Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Александров

д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1890

Дочь: Мария Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Александров

д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1893

Сын: Прокопий Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Александров

Рождение ребёнка
01.02.1897

Дочь: Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Александров

д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1899

Сын: Семён Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Александров

д.Трусова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Александров

Смерть
22.06.1904
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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