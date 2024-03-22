Давид Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавид Никитин

Давид Никитин

Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1821

Дата смерти

11.12.1882

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1821

Отец: Никита Анисимов

Мать: Анна (Леоновва)

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
23.10.1838

Жена: Параскева Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.12.1839

Сын: Филимон Давидов

Мать ребёнка: Параскева Фёдорова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.11.1842

Сын: Иродион ст

Мать ребёнка: Параскева Фёдорова

д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1844

Сын: Иродион Давидов

Мать ребёнка: Параскева Фёдорова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.06.1845

Дочь: Акилина Давидова

Мать ребёнка: Параскева Фёдорова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.12.1847

Сын: Пётр Давидов

Мать ребёнка: Параскева Фёдорова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1852

Дочь: Евдокия Давидова

Мать ребёнка: Параскева Фёдорова

д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1854

Сын: Егор Давидов

Мать ребёнка: Параскева Фёдорова

д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1855

Дочь: Параскева Давидова

Мать ребёнка: Параскева Фёдорова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.06.1858

Дочь: Агрипина Давидова

Мать ребёнка: Параскева Фёдорова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.03.1861

Сын: Алексей Давидов

Мать ребёнка: Параскева Фёдорова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
11.12.1882
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close