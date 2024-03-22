Давид Никитин
Место рождения
Дата рожденияДо 1821
Дата смерти11.12.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1821
Отец: Никита Анисимов
Мать: Анна (Леоновва)
Бракосочетание
23.10.1838
Жена: Параскева Фёдорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.12.1839
Сын: Филимон Давидов
Мать ребёнка: Параскева Фёдорова
Рождение ребёнка
09.11.1842
Сын: Иродион ст
Мать ребёнка: Параскева Фёдорова
д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1844
Сын: Иродион Давидов
Мать ребёнка: Параскева Фёдорова
Рождение ребёнка
09.06.1845
Дочь: Акилина Давидова
Мать ребёнка: Параскева Фёдорова
Рождение ребёнка
20.12.1847
Сын: Пётр Давидов
Мать ребёнка: Параскева Фёдорова
Рождение ребёнка
20.02.1852
Дочь: Евдокия Давидова
Мать ребёнка: Параскева Фёдорова
д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1854
Сын: Егор Давидов
Мать ребёнка: Параскева Фёдорова
д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1855
Дочь: Параскева Давидова
Мать ребёнка: Параскева Фёдорова
Рождение ребёнка
14.06.1858
Дочь: Агрипина Давидова
Мать ребёнка: Параскева Фёдорова
Рождение ребёнка
10.03.1861
Сын: Алексей Давидов
Мать ребёнка: Параскева Фёдорова
Смерть
11.12.1882
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.