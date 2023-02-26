Никита Анисимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикита Анисимов

Никита Анисимов

avatar

Место рождения

д.Станиги Марышенского приказа Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1778

Дата смерти

05.08.1831

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1787 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Станиги Марышенского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.05.1807

Жена: Анна (Леоновва)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.07.1807

Сын: Кирей (Кирик) Никитин

Мать ребёнка: Анна (Леоновва)

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1809

Дочь: Варвара Никитина

Мать ребёнка: Анна (Леоновва)

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.04.1821

Дочь: Александра Никитина

Мать ребёнка: Анна (Леоновва)

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1821

Сын: Давид Никитин

Мать ребёнка: Анна (Леоновва)

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1825

Дочь: Акилина Никитина

Мать ребёнка: Анна (Леоновва)

д.Станиги Марышенского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.08.1831
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: холера
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close