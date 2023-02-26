Никита Анисимов
Место рожденияд.Станиги Марышенского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1778
Дата смерти05.08.1831
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Станиги Марышенского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.05.1807
Жена: Анна (Леоновва)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.07.1807
Мать ребёнка: Анна (Леоновва)
Рождение ребёнка
04.12.1809
Дочь: Варвара Никитина
Мать ребёнка: Анна (Леоновва)
Рождение ребёнка
20.04.1821
Дочь: Александра Никитина
Мать ребёнка: Анна (Леоновва)
Рождение ребёнка
До 1821
Сын: Давид Никитин
Мать ребёнка: Анна (Леоновва)
Рождение ребёнка
24.07.1825
Дочь: Акилина Никитина
Мать ребёнка: Анна (Леоновва)
д.Станиги Марышенского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.08.1831
Причина смерти: холера